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Bilim Teknoloji
TRT Haber 08.08.2024 21:45

Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor

Erzurum'da inşa edilen Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor. 4 metre çapında, sınıfının en iyisi ve en büyüğü olan gözlemevi teleskobunda optik ve elektronik son testler yapılıyor.

3 bin rakımlı Konaklı Karakaya tepelerine inşa edildi. Son teknolojisiyle uzay çalışmaları için hizmette olacak.

Türkiye Ulusal Gözlemevleri Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, "4 metre sınıfı içerisindeki en teknolojik teleskoba sahibi olduğunu belirterek, "Bu enlem boylamda, bu sınıfta, bu büyüklükte bu çapta ve bu teknolojide başka teleskop yok" dedi.

Gözlemevinde optik ve mekanik test yapılıyor

Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor.

Astronomi ve uzay bilimine önemli katkı sunacak gözlemevinde ilk ışığın alınması ve açılışın yapılabilmesi için son aşama olarak 4 metre çapındaki teleskopta testler yapılıyor.

Türkiye'de ilk kez kızılötesi astronomisi yapılacak gözlemevinde çevre düzenlenmesi de hız kazandı.

"Yıl içinde açılışımızı ve ilk ışığımızı gerçekleştirmiş olacağız"

Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak gözlemeviyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Optik, elektronik ve mekanik testleri yapıyoruz. Çünkü en hassas şekilde ayarlamaları bitirip gözlemlere hazır etmemiz için ve ilk ışık için bunlar şart. Açılış için esasen hem çevre düzenlemesini bitirmeye çalışıyoruz hem de bazı ekipmanları ve mobilyaları bina içine yerleştirmeye çalışıyoruz.  Yıl içinde açılışımızı ve ilk ışığımızı gerçekleştirmiş olacağız."

Doğu Anadolu Gözlemevi dünyadaki uzay araştırmalarına da büyük katkı sağlayacak.

Haber: Nesibe Şener

Kamera: Cahit Yıldırım

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Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor
Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor
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