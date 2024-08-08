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Bilim Teknoloji
TRT Haber 08.08.2024 10:46

TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması’nın final süreci başladı

Bilişim Vadisi yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması’nın final değerlendirme süreci 8-9 Ağustos tarihlerinde Bilişim Vadisi Kocaeli Kampüsü’nde gerçekleşiyor. Bugün başlayan yarışma sürecinde gençlerin heyecanlı mücadelesine tanıklık edilecek.

TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması’nın final süreci başladı

TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması’nın final süreci Bilişim Vadisi’nde başladı. 

Türkçe doğal dil işleme konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmada katılımcılardan veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme gibi konularda çalışmalar yapması beklendi.

İlkokul, ortaokul, lise, lisans ve üzeri olmak üzere mezunların da katılabildiği yarışmada 18 yaşından küçük yarışmacılar danışman eşliğinde yarışmaya katılım sağlıyorlar. Yarışmaya toplam 313 takım olmak üzere 887 üye başvuruda bulundu. Final Değerlendirme Sürecine hak kazanan 163 takımın 531 üyesi Kocaeli Bilişim Vadisi’nde kıyasıya rekabet ediyor olacak.

TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması’nın final süreci başladı

Serbest kategori ve Doğal Dil İşleme Senaryosu olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek yarışmada dereceye girenlere toplam 480 bin TL ödül verilecek.

Yarışma kapsamında her iki kategorinin de yarışma sunumları fiziki olarak gerçekleşiyor olacak. Final değerlendirme süreci 8 Ağustos (bugün) saat 12:00 itibariyle başlayacak olup 24 saat sürmesi planlanıyor. Değerlendirme sürecinin ardından belirlenen finalistlerin rekabeti ise 9 Ağustos saat 12:00 itibariyla başlayacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 02-06 Ekim tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek.

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