Sabancı Vakfı'nın 2007 yılından bu yana düzenlediği Sabancı Vakfı Filantropi Semineri, "Engelsiz Yaşam Teknolojileri-Eğitim ile Güçlenme" başlığıyla gerçekleştirildi.

Amaç engelleri kaldırmak

Seminerde oluşturulan sergi alanında engelli bireylerin eğitime erişimini destekleyen en yeni teknolojiler, engelli engelsiz katılımcılar tarafından deneyimlendi.

Görme engellilerin rehberi yeni nesil robot köpek

Sekizinci sınıf öğrencisi Selin Alara Örnek tarafından görme engelli bireyler için geliştirilen yeni nesil robot rehber köpek katılımcılardan büyük ilgi gördü.

[Fotoğraf: DHA ]

Örnek, şunları söyledi:

"Çok eğlenerek robot yapıyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bu robotun birinci versiyonu da var ama bu çok daha gelişmişi. Görme engellilere yardım etmek için yaptım. A noktasından B noktasına en güvenli şekilde gitmesini sağlıyor. Ses komutları verebiliyorum. İleri git, sağa git, sola git, dur, yat, kalk, arkaya git ve otur komutlarını verebiliyorum."

Sesli betimleme ve altyazı ekleme yoluyla evlerde veya sinemalarda filmleri erişilebilir kılmayı hedefleyen akıllı telefon uygulaması "Greta ve Starks", otizmli çocuklar için kişiselleştirilmiş öğrenme kartları "Tolkido", engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları engeller ve zorlukların katılımcılar tarafından deneyimlenmesine olanak tanıyan "Accessibility Trail" maharetlerini sergiledi.

Robot Mylo Alzheimer hastalarının hayatını kolaylaştıracak

Seminerde ilgi odağı olan bir diğer robot ise ağırlıklı olarak Alzheimer ve demans olan bireylerin evde yalnız yaşamasını kolaylaştıran Robot Mylo oldu.

[Robot Mylo. Fotoğraf: DHA ]

Bir akıllı saat yardımıyla sağlık izleme görevini yerine getiren Robot Mylo alınacak ilaçları hatırlatma ve görüntülü arama gibi özellikleri sayesinde, bireyin hem evde tek başına kalmasını hem de ailesiyle yaşamasını kolaylaştırıyor.

Robotun tasarımcısı Candy Stiffler, "Mylo yaşlı ve engelli kişilere eşlik eden bir arkadaş robot. Onların iyileşmesine ve bakımına katkı sağlıyor" dedi.

Dansın dönüştürücü gücü ilham verdi

Seminerde, dansın dönüştürücü ve bir araya getirici gücünü kullanarak kapsayıcı bir kültür oluşturmayı hedefleyen, engelli ve engelsiz iki dansçıdan oluşan Infinite Flow Dans Grubu dans gösterisi izleyiciye sunuldu.

Seminer kapsamında görme engeli bulunan kişilerin engeller olmadan dans edebileceği bir alan oluşturma isteğinden yola çıkan Lilli's Ballroom'un atölyesi yer aldı. Atölyeye katılan gören kişiler de gözleri kapalı dans ederek, hareket etmeye yönelik yeni bir yaklaşımı tecrübe etti.

"Engelli bireylerin yaklaşık yüzde 40'ı okuma yazma bilmiyor"

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde gerçekleşen seminerde her fırsatta "Eğitim hakkı tartışılmaz" dediklerini belirterek, 12 yıldır engelli bireylerin hayata eşit ve aktif katılımı için sivil toplum kuruluşlarına destek verdiklerine dikkati çekti.

[Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı. Fotoğraf: AA ]

Eğitime erişimde en çok sorun yaşayanlar arasında engelli bireylerin yer aldığını aktaran Sabancı, şunları söyledi:

"Engelli bireylerin yaklaşık yüzde 40'ı okuma yazma bilmiyor. İlköğretimden üniversiteye kadar olan süreçte çok sayıda engelli genç, ihtiyaçlarına yönelik destek alamadığı için eğitim hayatından kopuyor. Dolayısıyla iş gücüne katılım oranları yüzde 22 gibi çok düşük bir düzeyde kalıyor.

Desteklediğimiz projelerden birinde ilkokul öğrencisinin şu sözleri aslında bize durumu çok güzel özetliyor, 'Herkes farklı olduğu için kimse farklı olamaz.' İşte tam da bu nedenle, eğitime erişimin önünü açmak ve engelli gençlerin hayata eşit katılımını sağlamak için modeller geliştirmemiz gerekiyor. Bugün eğitimle güçlenmiş, öz savunucu olmuş ve çevresini dönüştürmüş insanların hikayelerini dinleyeceğiz."

Kaynak: AA, DHA