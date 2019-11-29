Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Atatürk Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulunda, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara, robotik kodlama eğitimi veriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Özel gereksinimli 83, otizmli 30 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, "Erken Yaşta Kodlama Eğitimi BeeBot Uygulamalarının Eğitim Öğretim Sürecine Entegrasyonu Projesi"yle çocukların toplumsal hayata uyum sağlamaları ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Proje kapsamında, çocukların ders konularını öğrenip pekiştirmeleri için konular, algoritma mantığıyla BeeBot kullanılarak oyunlaştırılıyor.

Eğitim sürecinde "code.org" sitesinde kodlama etkinliklerini tamamlayıp sertifika alacak öğrencilere, Lego Education Wedo 2.0 Temel Setleri ile robotik uygulamalar yaptırılacak. Çocuklar, bu materyalleri kullanarak kolaydan zora doğru kodlama robotik çalışmalarını tamamlayacak.

[Fotoğraf: AA]

"Hayatın her alanında yer alıyor"

Okul müdürü Ali Alper Alkın, öğrencilerinin hayatlarını bağımsız idame etmelerini, akademik bakımdan da mümkün olan en üst düzeye çıkmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yöntem, teknik ve gelişen teknolojilerle ilgili sürekli arayış içinde olduklarını belirten Alkın, "Bu arayışlarımız sonucunda robotik kodlamayla tanıştık. Bunu özel eğitim öğrencilerimize uygulamaya karar verdik. Hem özel eğitim gereksinimli diğer öğrencilerimiz hem de otizmli öğrencilerimizde bunun ciddi faydalarını gördük" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Alkın, robotik kodlama ve temelindeki algoritma mantığının, hayatın her alanında yer aldığını vurguladı.

"BeeBot'u derslere entegre ettik"

Sınıf öğretmeni Öykü Selvi de uygulamanın, BeeBot'un derslere entegrasyonu projesi olduğunu aktardı.

Kolaydan zora doğru bir proje tasarladıklarını anlatan Selvi, şunları söyledi:

"İlk önce BeeBot'u kodlama mantığıyla derslerde kullanmaya başladık. Matematik, Hayat Bilgisi, Türkçe derslerinde BeeBot'u nasıl kullanacağımızı düşündük. Projemize resfebe etkinliğini dahil ettik. BeeBot'la kodlamanın mantığı olan algoritmayı çocuklar aldıktan sonra 'code.org'da uygulamalarımız devam edecek. Çocuklarımıza sertifikalarımızı vereceğiz. En büyük hedefimiz, çocukların kendilerine özel robotlar üretip onları hareket ettirmeleri."

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA