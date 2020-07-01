Şirketlerin ya da bireysel kullanıcıların kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazlarındaki kişisel bilgilerin güvenlik sorunu oluşturmaması için imha edilmesi hayati önem taşıyor. Bu elektronik atıklar, geri dönüşüm tesislerinde titizlikle imha ediliyor, kullanılabilir parçalar ise dönüştürülüyor.

Bu firmalardan biri olan Kocaeli Kartepe’de bulunan Exitcom elektronik atık geri dönüşüm tesisinde ömrünü tamamlamış pil, florasan ve çeşitli elektronik eşyalar Avrupa Birliği standartlarınca geri dönüştürülerek tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

8 bin metrekarelik araziye kurulan geri dönüşüm tesisinde çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen elektronik atıklar ayrıştırıldıktan sonra değerli parçaları ham madde olarak elektronik sanayiye tekrar kazandırılırken geri kalan kısımları ise imha ediliyor.

Tesisin bir diğer kritik işlevi bilgi ve belge güvenliği.

Hard disk, flash disk gibi tablet, bilgisayar donanımları ile yine kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilen yazılı evrakları da AB standartlarına uygun bir şekilde imha eden geri dönüşüm tesisi, kişi ve kurumların özel bilgilerinin art niyetli kişilerin ellerine geçme ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Ambalaj atıklar kritik bilgiler içeriyor

Murat Ilgar Exitcom Recycling Türkiye ve Almanya Genel Müdürü.

Elektronik atık geri dönüşümüne 1999 yılında Almanya’da başladıklarını söyleyen Ilgar, firmalarının 2004 yılında Türkiye’de de faaliyet göstermeye başladığını söyledi.

Bilgisayar, tablet ve çeşitli disklerdeki kişisel bilgilerin yanında evrak imhası da yaptıklarını söyleyen Murat Ilgar tesislerinin kritik bir misyona sahip olduğunu belirtti.

Özellikle yazılı atıkların Türkiye’de ambalaj atığı olarak adlandırıldığının altını çizen Ilgar, çöplere atılan bu belgelerin kişilere ait hayati bilgiler taşıdığını söyledi.

İmhalar standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmeli

Gerek elektronik ortamda gerekse de yazılı halde bulunan kişisel bilgilerin imhasının 2016 yılında yürürlüğe giren “Kişisel Verileri Koruma Kanunu” standartlarına uygun bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Murat Ilgar bu bilgi ve belgelerin her geri dönüşüm tesisinde imha edilemediğini söylüyor.

Müşterilerden alınan ve kişisel bilgiler içeren disk, doküman gibi materyaller GPS takip sistemli araçlar ile tesislere getirilirken, yine kamera kaydı ile ya da kurumların kendi personeli nezaretinde cinslerine göre ayrılarak bir daha kullanılamayacak şekilde imha ediliyor.

Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Kişisel Verileri Koruma Kanunu” standartları çerçevesinde çalışmalara başladığını belirten Murat Ilgar, vatandaşların güven ve refahı için bu çalışmaların artması gerektiğini söyledi.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek