Haber Giriş: Kaynak: AA
Mobil x-Ray cihazı 'CE Belgesi' onayına sunuldu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, ASELSAN'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının CE Belgesini almak için Sağlık Bakanlığına bildirildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mobil x-Ray cihazı ile ilgili açıklama yaptı.
Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "CE onayının alınması ile birlikte mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır. Hayırlı olsun" dedi.
Demir, paylaşımında cihazın görsellerine de yer verdi.
✅ @aselsan üretimi Mobil X-Ray cihazı 'CE Belgesi'ni almak için Sağlık Bakanlığına bildirildi.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 27, 2020
CE onayının alınması ile birlikte Mobil X-Ray Cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır.
Hayırlı olsun pic.twitter.com/bZERmm54am
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