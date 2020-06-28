Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mobil x-Ray cihazı ile ilgili açıklama yaptı.

Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "CE onayının alınması ile birlikte mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır. Hayırlı olsun" dedi.

Demir, paylaşımında cihazın görsellerine de yer verdi.