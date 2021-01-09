Koç, pek çok işlemin dijital olarak yapılmasına olanak sağlayan e-Devlet Kapısı'nın, vatandaşların işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilecekleri bir alan olduğunu ifade etti.

Gerek hizmete ulaşımın kolaylığı gerekse ihtiyaç duyulan pek çok hizmetin varlığının bu dönemde e-Devlet Kapısı'na ilgiyi artırdığını belirten Koç, "2019 yılına oranla geçen yıl e-Devlet Kapısı'na giriş sayısı iki katına çıktı. 2019'da 1,1 milyar olan e-Devlet Kapısı'na giriş sayısı 2020'de 2,3 milyarı aştı" dedi.

Koç, 2008'de sadece 9 kamu kurumu ve 22 hizmetle faaliyete başlayan e-Devlet Kapısı'nın, halihazırda 112 özel kuruluş, 238 kamu kurumu, 372 belediye ile toplamda 722 kurumu barındırdığını, 5 bin 456 hizmetle Türkiye'nin dijital yüzüolduğunu söyledi.

"Destekleme başvuruları gerçekleştirildi"

Sosyal izolasyonun hayati önem taşıdığı salgın döneminde Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru hizmetiyle vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gitmeden e-Devlet Kapısı aracılığıyla destekleme başvurularını yaptıklarına dikkati çeken Koç, SGK Borçlarının Yapılandırılması, Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu ve Geçici İş Gücü Desteği Başvurusu hizmetlerini de vatandaşların yoğun şekilde kullandığını dile getirdi.

Koç, yılın son günlerinde açılan Esnaf ve Sanatkarlara Gelir Kaybı Desteği ve Kira Desteği kapsamında e-Devlet Kapısı'ndan işlem yapılabildiğini ifade etti.

e-Devlet Kapısı'nı herkesin etkin şekilde kullanması için gayret gösterdiklerini belirten Koç, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların e-Devlet şifresi almakta zorluk çektiğini gördüklerini ve hızlıca çalışmalara başlayıp şifre teslimini bu kişilerin evlerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tek sayfa üzerinde araç işlemleri gerçekleştirilebilecek

Ankara'da pilot uygulamada olan söz konusu hizmetin çok yakında tüm Türkiye'de verileceğini bildiren Koç, şunları kaydetti:

"Bütünleşik hizmet 'Araçlarım' vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Bu sayede vatandaşlarımızı artık tek bir sayfa üzerinden araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi ve borç durumu bilgilerinin görüntülenip ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor."

Koç, vatandaş ile hizmeti bir araya getiren e-Devlet Kapısı'nın 2021'de daha da gelişmesi için çalışacaklarını kaydetti.