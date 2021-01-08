Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

Türk Konseyi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Konseyi olarak Türkiye'yi tebrik ediyor, üye ülkelerimizin teknolojik başarılarıyla gurur duyuyoruz" denildi.

Sabaha karşı ABD'nin Florida eyaletinin Cape Canaveral üssünden yörüngeye gönderilen Türksat 5A, Türkiye'nin uzaydaki yedinci aktif uydusu olma özelliğini taşıyor.

Türksat 5A haberleşme uydusu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.