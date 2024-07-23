Az Bulutlu 33.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 23.07.2024 10:46

Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi ikinci dönem eğitimlerine başladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kurulan Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi ikinci dönem eğitimlerine başladı.

Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi ikinci dönem eğitimlerine başladı

Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Eylül 2023'te ilk dönem mezunlarını veren merkezin, 2024 yılı yaz dönemi eğitim faaliyetleri 16 Eylül'e kadar devam edecek.

Dijital Dönüşüm Ofisi uzmanlarınca tasarlanmış dijital girişimcilik, oyun geliştirme ve Apple Swift kodlama eğitimlerine ek olarak bu yıl ilk defa yapay zeka eğitimleri de müfredata eklendi.

Öğrencilerin geliştirdikleri dijital çözümleri Togg Trumore Platformu üzerinden test edebilmeleri için gerekli altyapı hazırlıkları da merkezde başlatıldı.

e-Devlet üzerinden yapılan başvurular neticesinde oyun geliştirme eğitimlerine 9 farklı üniversiteden 12 öğrenci, Apple Swift uygulama geliştirme eğitimlerine 10 farklı üniversiteden 12 öğrenci ve yapay zeka eğitimlerine ise 12 farklı üniversiteden 22 öğrenci katılım hakkı kazandı.

Ülkedeki ilklerden olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Apple Yetkili Eğitim Merkezi (AATCE) kapsamında gençlere dijital girişimcilik eğitimleriyle beraber yüz yüze 120 saatlik Swift kodlama eğitimleri tasarlandı.

Ayrıca oyun teknolojileri eğitimleri kapsamında da dijital girişimcilik eğitimleriyle 100 saatlik eğitim müfredatı öğrencilere sunulacak.

Staj ve uluslararası organizasyonlarda görev alma imkanı buldular

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayat geçirilen Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi faaliyetleri kapsamında verilecek yapay zeka eğitimleri için 120 saatlik kapsamlı bir eğitim müfredatı hazırlandı.

Söz konusu müfredat kapsamında makine öğrenmesinden derin öğrenmeye, görüntü işlemeden NLP'ye pek çok konuda teorik dersler ve uygulama faaliyetleri hayata geçirilecek.

Geçen yıl Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezinde eğitim süreçleri sonunda mezun olan öğrencilerin bazıları ilgili alanlarda teknoloji tabanlı startup şirketlerinde staj imkanlarına ve uluslararası organizasyonlarda görev alma başarısına sahip oldu.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm İstihdam Devlet Desteği
Sıradaki Haber
İTÜ Hyperbee Takımına "EHW Hyperloop Yarışması"ndan ödül
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:17
Rusya: Harkiv'de 50'ye yakın Batılı askeri eğitmeni İskender-M füzesiyle öldürdük
13:16
Sosyal medyada gördü izini sürdü: 'Muğla emceği' bilim dünyasına kazandırıldı
12:57
ASELSAN'ın hedefi ilk 30 savunma şirketi arasında yer almak
12:50
Okyanusların derinlerindeki metal yumruların "karanlık oksijen" ürettiği tespit edildi
12:33
Paris'te olimpiyat hazırlıklarında sona gelindi
12:31
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya hayat olacak
"Çanakkale ruhu" Türkiye'yi 4 kez dolaştı
"Çanakkale ruhu" Türkiye'yi 4 kez dolaştı
FOTO FOKUS
İsrail ordusundan askerlik çağrısı
İsrail ordusundan askerlik çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ