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Bilim Teknoloji
AA 22.07.2024 19:57

İTÜ Hyperbee Takımına "EHW Hyperloop Yarışması"ndan ödül

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTÜ Hyperbee Takımı'nın İsviçre'de düzenlenen uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda üç kategoride ödül aldığını duyurdu.

İTÜ Hyperbee Takımına "EHW Hyperloop Yarışması"ndan ödül

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizden güzel bir haberle haftaya başlayalım" dedi.

İsviçre'de düzenlenen, Türkiye'nin 4 takımla katıldığı uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda İTÜ Hyperbee Takımı'nın muhteşem bir başarıya imza attığına işaret eden Kacır, "2022 yılından bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST Hyperloop yarışmalarında yetişen takımlarımız artık yurt dışında bayrağımızı dalgalandırıyor. İTÜ Hyperbee, üç kategoride aldığı ödülle gururumuz oldu. Genç kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Milli Teknoloji Hamlesi her alanda, her yerde" değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ Hyperbee Takımına "EHW Hyperloop Yarışması"ndan ödül

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır
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