Yunuslardan ilhamla yapılan biyonik deri, tonlarca yakıt tasarrufu sağlayacak

Yunuslar suda yüzerken derilerinde üretilen mukus kayganlık sağlayarak su akışının kinetik enerjisini en aza indiriyor. Aynı zamanda yüksek hızda ilerlerken, derileri çok ince bir türbülans tabakası oluşturuyor. Neredeyse hiç sürtünmeye yol açmayan tabaka sayesinde, suda adeta kayıyor.

Laminer akış denen bu mekanizma su ve hava araçlarında kullanılıyor. Çin'deki Ningbo Malzeme Teknolojisi ve Mühendisliği Enstitüsü (NIMTE), deniz taşımacılığı şirketi COSCO Shipping Energy Transportation'la işbirliği yaparak gemi pervanelerinde kullanılmak üzere benzer bir teknoloji geliştirdi.

Araştırmacılar yunuslardan ilhamla yapılan yeni biyonik derinin, sıvı benzeri bir dinamiğe sahip arayüzey malzemeleri ve 0,1-0,2 milimetrelik esnek maddelerden oluştuğunu söylüyor.

Gemilerde kullanılan normal pervanelere takılan deri, suyla pervane arasındaki kesme kuvvetini azaltarak verimliliği artıyor. Suyla arasındaki gerilim azalan pervane daha az enerji tüketerek çalışıyor.

300 ton daha az yakıt kullanması bekleniyor

NIMTE'nin açıklamasında Çok Büyük Ham Petrol Taşıyıcı (VLCC) sınıfından bir tankerin, biyonik yunus derisiyle kaplanmış pervanesiyle 200 gün boyunca yolculuk yaptığı belirtildi. 300 bin ton ağırlığındaki taşıt suda 65 bin kilometre mesafe kat etti.

Araştırmacılar geminin yüzde 2 yakıt tasarrufu yaptığını öne sürüyor. Buna dayanarak bir VLCC'nin yılda 300 ton daha az yakıt kullanması bekleniyor.

Karbondioksit salımı 900 ton azalabilir

Bilim insanları ayrıca biyonik deri kaplı pervanenin, tek bir aracın yıllık karbondioksit salımını 900 ton azaltacağını umuyor.

Pervaneye takılmasının 20 bin dolara mal olacağı söylenen yeni teknolojinin, yılda 140 bin dolarlık bir tasarruf sağlayacağı da öne sürülüyor.

NIMTE ve COSCO Shipping Energy Transportation halihazırda en az 100 tane ham petrol gemisinin pervanesini biyonik deriyle kaplayarak ekonomik ve çevresel faydalar sağlamayı planlıyor.