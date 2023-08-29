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Bilim Teknoloji
İHA 29.08.2023 20:22

Çorumlu lise öğrencisi Tevfik Ali Mutlu: Selçuk Bayraktar bize rol model oldu

Çorumlu lise öğrencisi Tevfik Ali Mutlu, Ankara’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST’te Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Mobilite alanında “Trafik Risk Bilgi Sistemi” projesiyle final için yarışacak.

Çorumlu lise öğrencisi Tevfik Ali Mutlu: Selçuk Bayraktar bize rol model oldu
[Fotograf: İHA]

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 30 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST Ankara'ya Etimesgut Havalimanı ev sahipliği yapacak.

Çorum'da yaşayan lise öğrencisi Tevfik Ali Mutlu, TEKNOFEST’te Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Mobilite alanındaki “Trafik Risk Bilgi Sistemi” projesiyle mücadele verecek.

"Sadece yazılım değil, uzay ve havacılık alanlarında da çalışma yapmak istiyorum"

Trafik kazalarının yoğun olduğu bölgelerde sürücülerin sesli şekilde uyarılmasını hedefleyen proje ile finale yükselmeyi hedefleyen Mutlu, yaptığı proje ile daha önce Türkiye finallerine katılma başarısı gösterdi. Yazılım alanında Türkiye’ye katma değer sağlayacak projelere imza atmayı hedeflediğini söyleyen Mutlu, “Sadece yazılım değil, uzay ve havacılık alanlarında da çalışma yapmak istiyorum. Görmeyeceğimiz şeyleri hedefleyecek kadar cesuruz. Bunun için çalışıyoruz. Amacımız uzay, yazılım alanında insanların teknoloji ile buluşturmak istiyoruz. Hedefim, ülkemi en iyi şekilde dünya temsil edebilmek” dedi.

Çorumlu lise öğrencisi Tevfik Ali Mutlu: Selçuk Bayraktar bize rol model oldu

"Selçuk Bayraktar, gelişmemiz için elinden gelen desteği veriyor"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sulçuk Bayraktar’ın başarılarıyla gençlere rol model olduğunu dile getiren Mutlu, “Projelerimizi hayata geçirmemizi sağlayan, ülkemizde büyük işlere imza atan TEKNOFEST’e teşekkür ederim. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Seçuk Bayraktar’ın yaptığı çalışmalar bizim için çok önemli. Gençlere rol model oldu. Gelişmemiz için elinden gelen desteği veriyor. Bize bu fırsatı veren devletimize de teşekkür ediyorum” dedi.

"Yazılıma 14 yaşında başladım"

Yarışmaya katılacağı proje hakkında da kısa bilgi veren Mutlu şunları söyledi:

“Proje sayesinde trafik kazalarının olduğu bölgelerde sürücüler sesli şekilde uyarılacak. Coğrafi tabanlı uygulamaların tek bir uygulama da buluşacağı bir proje üzerinde çalışmalarımız var. Ayrıca MEB ile başka bir proje için çalışma devam ediyor. Ailemin desteğiyle yazılıma 14 yaşında başladım. Öğretmenim Murat Karagöz öncülüğünde ve ailemin desteğiyle bugünlere geldim” 

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