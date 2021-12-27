İnternet kullanımı yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da artış gösteriyor.

TÜİK'in yayımladığı 2021 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre 6-15 yaş grubu çocukların yüzde 83'ü internet kullanıyor.

Günde yaklaşık 3 saat sosyal medyada vakit geçiriyorlar

İnternet kullanım amaçlarının başında yüzde 86 ile çevrim içi derse katılım geldi. Derse katılımı sırasıyla ödev yapma, oyun oynama ve video izleme takip etti.

Çocuklar günde yaklaşık 3 saat sosyal medyada vakit geçirdi. Araştırmaya göre, çocukların en fazla kullandığı bilgisayar türü tablet. Çocukların yüzde 64'ü de akıllı telefon kullanıyor.