Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocukların yüzde 83'ü internet kullanıyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların internet kullanım oranı yüzde 83'e yükseldi. Çocuklar internette en çok vakti çevrim içi derse katılarak geçirdi.
İnternet kullanımı yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da artış gösteriyor.
TÜİK'in yayımladığı 2021 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre 6-15 yaş grubu çocukların yüzde 83'ü internet kullanıyor.
Günde yaklaşık 3 saat sosyal medyada vakit geçiriyorlar
İnternet kullanım amaçlarının başında yüzde 86 ile çevrim içi derse katılım geldi. Derse katılımı sırasıyla ödev yapma, oyun oynama ve video izleme takip etti.
Çocuklar günde yaklaşık 3 saat sosyal medyada vakit geçirdi. Araştırmaya göre, çocukların en fazla kullandığı bilgisayar türü tablet. Çocukların yüzde 64'ü de akıllı telefon kullanıyor.
Etiketler: Çocuk Etkinlikleri İnternet Sosyal Medya
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