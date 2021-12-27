Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mahkemeden WhatsApp kararı: Rekabet Kurumu haklı bulundu
4'üncü İdare Mahkemesi, Whatsapp'ın tedbir kararına itirazını reddetti. Kullanıcıların verilerinin 8 Şubat'tan itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik tedbir kararına yapılan itirazda Mahkeme, Rekabet Kurumu'nu haklı buldu.
Rekabet Kurulu, 11 Ocak'ta Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat'tan itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği uygulamaya geçici tedbir kararı alınmasına karar vermişti.
Facebook ve WhatsApp tarafından da geçici tedbir kararının iptali istemiyle dava açıldı.
Mahkemeden WhatsApp'a ret
Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi ise geçici tedbir kararının itirazını reddetti. Soruşturma sonucunda bu verilerin tekrar geriye alınması ve kullanılmasından kişisel verilerin korunmasına aykırı olabileceği belirtildi.
Bunun telafisi olmayan durumları ortaya çıkabileceğine dikkat çekildi. Geçici tedbir kararı alınmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı kaydedildi.
Etiketler: WhatsApp Facebook Rekabet Kurulu
Son Haberler
- 16:00
- 15:37
- 15:41
- 15:34
- 15:23
Sıradaki Haber
Çin'in taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşüne çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz