Kasların hareket etmesini sağlayan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan, felce neden olan ve henüz tedavisi bulunamayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığından muzdarip 62 yaşındaki bir erkek, kas faaliyetine gerek olmadan düşüncelerini başkalarına iletebildi.

Açıklama, Avustralyalı erkeğin bunu yapmasını sağlayan teknolojiyi geliştiren Synchron isimli şirketten geldi.

Açıklamaya göre Philip O'Keefe, Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabına "Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum" yazan bir paylaşım yolladı.

no need for keystrokes or voices. I created this tweet just by thinking it. #helloworldbci