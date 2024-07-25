İzmir'de 31 işçi yemek sonrası hastanelik oldu

Pancar ve Yazıbaşı mevkilerinde bugün akşam saatlerinde, özel bir yemek dağıtım firması tarafından hizmet alan iki fabrikada çalışan işçelerin bazıları öğlen yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri hedeniyle her iki fabrikada çalışan toplam 31 kişi, akşam saatlerinde ambulanslar ve bir kısmı da kendi imkanları ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedaviye alınan işçilerden 22'si taburcu edilirken, 9'unun ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.