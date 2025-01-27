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Bilim Teknoloji
AA 27.01.2025 19:55

Çinli DeepSeek, ABD'de günün en fazla indirilen uygulaması oldu

Çinli geliştirici DeepSeek'in yapay zeka aracı, ChatGPT'yi geride bırakarak ABD uygulama mağazalarında bugün en çok indirilen uygulama oldu.

Çinli DeepSeek, ABD'de günün en fazla indirilen uygulaması oldu
[Fotograf: Reuters]

ABD uygulama mağazalarına 10 Ocak'ta sunulan, "R1" adını verdiği açık kaynak kodlu akıl yürütme modelini bir sohbet robotuna entegre eden uygulama, ABD'li OpenAI'ın geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT'den daha fazla sayıda indirildi.

DeepSeek'in R1 modeli, çok daha düşük maliyetle OpenAI'ın muadili "o1" modelinde daha yüksek performans göstermesi nedeniyle küresel teknoloji camiasında büyük ilgiyle karşılanmıştı.

OpenAI'ın o1 entegre uygulaması 200 dolara satılırken DeepSeek'in bedava dağıtılması ve açık kaynak kodlu olması, yapay zeka alanında büyük yatırımlar yapan teknoloji şirketlerinin hisselerinin NASDAQ Borsası'nda değer kaybetmesine yol açtı.

DeepSeek'in sohbet robotu Apple'ın Çin mağazasında da en fazla indirilen uygulama oldu. Onu ByteDance’in "Doubao" ve Moonshot AI’ın "Kimi" adlı yapay zeka asistanı uygulamaları izledi.

DeepSeek'in R1 akıl yürütme modeli, California Üniversitesi araştırmacılarının yapay zeka uygulamalarının performans bakımından derecelendirdikleri Chatbot Arena'da Google'ın Gemini ailesinden iki modelin ardından üçüncü sırada yer alırken OpenAI'on o1 modelini geride bırakmıştı.

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