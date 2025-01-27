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Bilim Teknoloji
TRT Haber 27.01.2025 17:50

TEKNOFEST’ten yepyeni bir yarışma

Yenilikçi fikirlerin ve sürekli gelişen teknoloji çağının merkezinde yer alan TEKNOFEST, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması ile geleceğin tasarımcılarına kapılarını açıyor.

TEKNOFEST’ten yepyeni bir yarışma

Bu heyecan verici yarışma güzel sanatlar, mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım ve tüm fakülte öğrencilerinin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine imkan sağlıyor. Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından yürütülen yarışma geleceğin tasarımcılarına ilham veriyor.

TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması, çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak ziyaretçi deneyimini zenginleştiren yenilikçi ve fütüristik tasarımları desteklemeyi amaçlıyor. Yarışmaya katılanlar, sahne düzenlemelerinden akıllı stant çözümlerine kadar birçok alanda özgün projelerle yaratıcılıklarını sergileyebilecek.

Yarışma 5 kategoride düzenleniyor;

• Sahne Tasarımları Kategorisi: Gösteri ve etkinlik sahnelerine estetik ve işlevsellik katacak yenilikçi çözümler.

Şampiyonlar Ligi Pavilyonu Tasarım Kategorisi: İnovatif ve dikkat çekici bir pavilyon tasarımı.

• T3 Vakfı Pavilyonu Tasarım Kategorisi: Vakfın misyonunu ve vizyonunu yansıtan benzersiz bir alan.

• TEKNOFEST Alanı Yönlendirme Tasarım Kategorisi: Festival alanında etkili ve şık yönlendirme sistemleri.

• TEKNOFEST Grafik Konsept Tasarımı Kategorisi: TEKNOFEST’in ruhunu yansıtan çarpıcı grafik tasarımlar.

TEKNOFEST’ten yepyeni bir yarışma

Projeler, estetik ve işlevsellik başta olmak üzere yenilikçilik ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirilecek. Tasarımların, TEKNOFEST alanını iyileştirirken ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunması bekleniyor. Her kategoride ödül almaya hak kazanan tasarımlar için birincileri 150 bin TL, ikincileri 120 bin TL üçüncüleri ise 100 bin TL’lik ödüller bekliyor.

Bu büyük ödüller, tasarımcıların fikirlerini gerçekleştirme yolunda büyük bir motivasyon kaynağı olacağı gibi, geleceğe damga vuracak projelerin ortaya çıkmasını da sağlayacak.

TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması, sadece fikirlerinizi sergilemekle kalmayıp, geleceğe ilham olacak tasarımlarınızı gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler yarışmaya bireysel veya takım olarak katılabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru için https://mth.tc/KumeTasarim web sitesini ziyaret edin, son başvuru tarihi olan 30 Mayıs’ı kaçırmayın.

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