Komünist Parti'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinin Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne dayandırdığı habere göre, Çang'ı-4'ün Ay'a götürdüğü pamuk tohumları filiz verdi.

Gazete, pamuk filizlerinin görüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı ve "İnsanoğlunun Ay'daki ilk biyolojik deneyi tamamlandı" ifadesini kullandı.

First in human history: A cotton seed brought to the moon by China's Chang'e 4 probe has sprouted, the latest test photo has shown, marking the completion of humankind's first biological experiment on the moon pic.twitter.com/CSSbgEoZmC