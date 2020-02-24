Türk tüketicisinin cep telefonu seçimleri de teknoloji ile birlikte yön değiştirdi.

Daha önceki yıllarda "sadece alo diyeyim yeter" diyen yaş grubu bile artık sosyal medya kullanıyor, ona göre cep telefonu seçimi yapıyor.

Türkiye'de, ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 26 yıl geçti.

Gelişen teknoloji ile kullanım alışkanlıkları da değişti

Geçen 26 yıl boyunca, her sene gelişen teknolojiye paralel tüketicilerin hem kullanım alışkanlıkları hem de telefon tercihleri değişti. İlk yıllarda "alo desin yeter" anlayışına hakim olan tüketiciler, bu anlayışı geride bıraktı.

Artık gelişen teknolojiyle birlikte kişilerin telefon seçiminde, şarj süresi, kamera özellikleri, ses, depolama gibi özellikler öne çıkıyor.

Akıllı telefonlar, tüketici teknolojileri pazarının her zaman gözdesi, en fazla tercih edilen ürünleri olarak öne çıkıyor.

Günlük hayatın her alanında artık akıllı telefonlar var

Cep telefonu artık, bankacılık işlemlerinden toplu taşıma araçlarının durağa ne zaman geleceğine, hava durumundan borsa bilgilerine, sosyal medya kullanımından haberlere ulaşmaya kadar hayatımızın her alanında vazgeçilmez bir araç haline geldi.

Akıllı telefon piyasasında yer alan markaların aralarındaki rekabet tüketicilere de farklı özelliklerde ve fiyatlarda ürünlere erişim imkanı sağlarken, 2019 yılında 2 bin-3 bin 500 TL fiyat aralığındaki ürünlere olan talep arttı.

Eylül ayından itibaren markaların yeni lansmanlarıyla birlikte 5 bin TL üstü fiyatlı akıllı telefonlarda da ciddi pay artışı görülmeye başlarken, Ocak 2020 itibarıyla 3 bin 500 TL üstü telefonlara kredi taksit sayısının 3 aya düşürülmesinin ardından pazarda 3 bin 500 TL altı ürünlere olan talebin devam edebileceği öngörülüyor.