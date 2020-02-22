Beşinci nesil teknoloji hayatımızda birçok şeyi değiştirecek. Mobilden veri akışı hızlanacak, enerji maliyetleri de azalacak.

Veri akışı hızlanacak

5G teknolojisi ile internette videoların ağırlığının daha da artması bekleniyor. Uzmanlar, mobil hatlardaki data iletişimi hızının 100 kat artacağı görüşünde.

5G teknolojisi ABD, Avrupa, Çin, Japonya gibi birçok ülkede kullanıma girdi. Türkiye’de de 5G’nin bu yıl içinde önemli merkezlerde kullanılacağı öngörülüyor.

Sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik, uzaktan ameliyat hayal olmayacak. Yeni nesil teknolojiler sayesinde dijital ekonominin hızlanması bekleniyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yön. Kur. Başkanı Emre Ekmekçi, 5G teknolojisi ile ilgili şunları kaydetti;

"Bizim dünyamız mobil bir dünya Türkiye'deki e-ticaretin yüzde 60 veya 70'i cep telefonlarından ve mobil üzerinden oluyor. Mobilin daha farklı konular içerisinde yer alması da e-ticarete yarayacaktır doğal olarak.

"Üç boyutlu ortamlar cep telefonuna taşınacak"

Fotoğrafların daha güzel gösterilmesi üç boyutlu ortamların cep telefonlarına taşınması sanal gerçeklik gibi uygulamaların bu hızlarda bu veri yapılarında sanki ürününüzü yanınızdaymış gibi görebileceğiniz bir ticaret yapabileceğiniz bir avantaj olacaktır.

5G teknolojisi özellikle mobil iletişimde çığır açacağını beklediğimiz bir yenilik sadece sektörde veya piyasada hız olarak biliniyor ama bu hızın ve bu hızla beraber gelen veri depolama yapılarının getirdiği önümüzde çok değişik fırsatlar olacak."