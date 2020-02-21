Haber Giriş: Kaynak: Daily Mail
‘Trump yönetimi milyonlarca kişinin konum verilerini satın aldı’
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump yönetiminin milyonlarca ABD’linin cep telefonundaki konum verilerini satın aldığını iddia etti.
WSJ'nin haberine göre, Trump yönetimi, vatandaşların konum bilgilerini Virginia'da hizmet veren Venntel şirketi aracılığıyla elde etti.
Söz konusu şirketin, cep telefonlarına yüklenen mobil uygulamalar vasıtasıyla elde edilen konum verilerini özel pazarlama firmalarından satın aldığı ve reklamcılar ile ABD yönetimine sattığı ifade edildi.
Bu verilerin özellikle sınırdaki göçmen hareketliliğini takip etmek ve uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için kullanıldığı kaydedilirken, geçtiğimiz yıl ABD yönetiminin, aralarında Venntel'in de bulunduğu 3 şirkete abonelik için 1,1 milyon dolar verdiği belirtildi.
Etiketler: Veri güvenliği lokasyon verileri lokasyon güvenliğiSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 13:30
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