WSJ'nin haberine göre, Trump yönetimi, vatandaşların konum bilgilerini Virginia'da hizmet veren Venntel şirketi aracılığıyla elde etti.

Söz konusu şirketin, cep telefonlarına yüklenen mobil uygulamalar vasıtasıyla elde edilen konum verilerini özel pazarlama firmalarından satın aldığı ve reklamcılar ile ABD yönetimine sattığı ifade edildi.

Bu verilerin özellikle sınırdaki göçmen hareketliliğini takip etmek ve uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için kullanıldığı kaydedilirken, geçtiğimiz yıl ABD yönetiminin, aralarında Venntel'in de bulunduğu 3 şirkete abonelik için 1,1 milyon dolar verdiği belirtildi.