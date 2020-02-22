Sürdürülebilir tarım ve beslenme, akıllı binalar ve şehirler, insansız hava, deniz araçları ve daha fazlası. TÜBİTAK, "Bireysel Genç Girişim" programıyla yeni fikirleri olan girişimcilere destek verecek.

Desteklerle teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri ön plana çıkarılacak. Nitelikli girişimcilik özendirilecek. Uluslararası rekabet gücü olan başlangıç firmaları oluşturulacak.

Desteğin üst sınırı 200 bin lira olacak. Destek kapsamına alınan bütçenin yüzde 40'lık kısmı ilk ödeme olarak gerçekleştirilecek. Yüzde 40'ı ise ara ödeme olacak. Kalan tutar proje sonu işlemlerinin ardından aktarılacak.

TÜBİTAK'IN programına başvuruda bulunmak için lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak gerekiyor.

Başvurular 28 Şubat'a kadar alınacak. Desteklenmeye hak kazanan girişimciler Temmuz ayında duyurulacak.