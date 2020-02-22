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Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de enflasyonun düştüğünü, cari açığın gelişme gösterdiğini belirterek, ekonominin bu yıl yüzde 3,9 büyümesinin beklendiğini duyurdu.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi notunun "BB" ve görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği ifade edildi.
Dış risklerin hala yüksek seviyelerde olmasına rağmen azaldığı belirtilirken, Türkiye ekonomisinin 2020 yılı büyüme tahmini yukarı yönlü revize edilerek 3,1'den 3,9'a yükseltildi.
Revizyonun nedeninin yatırımlardaki kademeli toparlanma ve özel tüketimden kaynaklandığı, düşük faiz oranları ve kredideki hızlı düzelmenin iç talebi artırdığı vurgulandı.
2020 yılın sonunda enflasyon oranının yüzde 10 virgül 5, 2021'de ise 10 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü de aktarıldı.
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