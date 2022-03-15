İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin çevre mühendisleri, Kripto para birimi Bitcoin ve altının üretim süreçlerini incelediler. Ham madde tedarikinden son kullanımına kadar geçen sürecin çevreye etkisini kıyasladılar.

Alanında ilk olan çalışmanın sonuçları Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği Konferansı'nda bilim çevreleriyle de paylaşıldı.

Yapılan analizlerde dijital para birimi Bitcoin'in karbon ayak izi yani çevreye zararlı etkisi altına oranla ortalama 25 kat fazla çıktı.

Bilim insanları, dijital para üretiminin çevreye etkisinin en aza indirilmesi için acil önlem çağrısında bulundu.

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Görkem Üçtuğ, "Bu kadar büyük fark açıkçası bende beklemiyordum. Bitcoin madenciliğinin nerede yapıldığına bağlı olarak, Bitcoinin karbon ayak izi, aynı maddi değere sahip altına kıyasla ortalama 25 kat fazla geldi" dedi.

Kripto madenciliğinde tüketilen elektrik, ülkeden ülkeye değişiyor

Bilim insanları kripto para madenciliği için yapılan yüksek elektrik tüketiminin ülkeden ülkeye değiştiğine dikkati çekti.

Dijital para madenciliğinde enerji yükünün azaltılması gerektiğini söyleyen Üçtuğ:

"Bitcoin madenciliği aslında çok güçlü bilgisayarların bir matematik esasına dayanıyor, bu bilgisayarlar bu matematik problemini çözerken çok yüksek miktarda elektrik harcıyorlar bu elektriği hangi ülkede hangi kaynaklara bağlı olarak üretildiğine bağlı olarak da Bitcoin madenciliğinin çevresel etkisi değişiyor. Ayrıca dijital para madenciliğinde belki yenilenebilir enerji kaynaklarının belli bir oranda kullanımı şart koşulabilir, bu da bu piyasanın regülasyonunu yani devletlerin bu olaya el atmasını gerektiriyor."