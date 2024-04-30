Bilişim Vadisi'nden Türk girişimcilere tam destek

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, vadinin faaliyetlerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Bilişim Vadisi'nin İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Azerbaycan olmak üzere 4 lokasyonda faaliyet gösterdiğini anımsatan Tüzgen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde 2019 yılında kurulan Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren şirket sayısının 600'lere çıktığını söyledi. Tüzgen, bu firmalarda 8 binin üzerinde personel çalıştığına, çalışanların 6 binden fazlasının AR-GE ve yazılım alanında faaliyet gösteren ve doğrudan teknoloji üretimine katkı sağlayan kişiler olduğuna işaret etti.

Tüzgen, bugün Avrupa'da kullanılan ilk otonom, yani sürücüsüz otobüsün Bilişim Vadisi'ndeki bir Türk firması tarafından üretildiğine dikkati çekerek, otobüsün halihazırda Avrupa'da 2 ayrı ülkede, ABD'de ise 1 eyalette kullanıldığını söyledi.

Bilişim Vadisi olarak büyüklüğü 500 milyon lirayı aşkın 2 yatırım fonları bulunduğunu belirten Tüzgen, bugüne kadar 50'ye yakın firmaya yatırım yaptıklarını aktardı.

Tüzgen, bunların yüksek riskli ve yüksek getirili uzun vadeli fonlar olduğuna işaret ederek, "Biz de yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2-3 yıl sonra bunların geri dönüşünü almaya başlayacağız. Yakın zamanda İstanbul Bilişim Vadisi'nde 3 bin metrekarelik alanda Girişimcilik Merkezi kuracağız, bir başka lokasyonda ise Uydu Kuluçka Merkezi kurmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir mobilite girişimcisi fikir aşamasında dahi buraya gelebilir"

Mobilite sektöründe ulaşımla alakalı her türlü teknolojiyi desteklediklerini bildiren Tüzgen, 4 yıldır Mobilite Hızlandırma Programı ile firmalara eğitimden ofis teminine, yatırımdan yatırımcı bulmaya kadar geniş bir perspektifte destek verdiklerini anlattı.

Tüzgen, taşımacılıkla alakalı her hususun Mobilite Hızlandırma Programı'nın konusu olduğunu belirterek, "Mobilite alanında faaliyet gösteren tüm firmalarımız programa başvurabilir. Programımıza yurt dışından da başvuruları kabul ediyoruz. Yabancı firmaların bir kısmı programa avantajlarıdan yararlanmak için bir kısmı da burada ortaya çıkacak yeni teknolojilere en hızlı şekilde ulaşmak için başvurabiliyor" diye konuştu.

Bir mobilite girişimcisinin fikir aşamasında dahi buraya gelebildiğini aktaran Tüzgen, girişimciye, fikrini olgunlaştırmasından şirket kurmasına kadar hangi aşamada neye ihtiyacı varsa destek olduklarını söyledi.

"Uçan araba için yurt dışından ön sipariş alındı"

Tüzgen, bu sayede firmaların yıllar içerisinde alabilecekleri mesafeyi çok daha kısa sürede kat edebildiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilişim Vadisi'ndeki ekosistem ve Mobilite Hızlandırma Programı sayesinde Türkiye'deki girişimciler ürünlerini dünyaya hızla ihraç edebiliyor, programı başlattığımız 2019'dan bu yana başvuru sayısı 256'dan 600'e ulaştı. Bilişim Vadisi'nde otomobillerde kullanılan radar sistemlerini geliştiren bir firma var. Hem Togg, hem de uluslararası markalarca tercih ediliyor. Yine ilk ürünlerini Türkiye'deki otomobil üreticilerine satan kamera üreticisi bir firmamız şu anda pek çok otomobil markasına satış yapacak kabiliyete erişti. Araç takip sistemi ekipmanı üreticimiz ise Avrupa'ya ihracat yapıyor. Bu program aynı zamanda tersine beyin göçüne de hizmet ediyor. Daha önce Almanya'da bir proje başlatmış arkadaşımız, Mobilite Hızlandırma Programı ile kendini geliştirerek ve yatırımını Türkiye'ye taşıyarak burada ürününü ticarileştirme aşamasına geldi. Bir başka arkadaşımız da ABD'de geliştirdiği projeyi Türkiye'ye taşıdı. Bugün Bilişim Vadisi bünyesinde uçan araç geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar 100'ün üzerinde insansız uçuş testi gerçekleştirdi. Yakın zamanda insanlı testlere başlayacak. Yurt dışından ön siparişler aldı. "

Yüksek katma değerli iş gücünü geliştirmek ve alternatif kariyer imkanları oluşturmak için 42 Okulları'nı ülkeye kazandırdıklarını belirten Tüzgen, bunların dünyanın en iyi yazılım okullarından olduğunu söyledi.

Tüzgen, bu öğretmensiz okulların ortalama bir bireyi çok iyi bir yazılımcı yapabildiğini bildirerek, "Sektör fark etmeksizin bu okullara 18 yaşın üzerinde herkes başvurabilir. Okullarımız ücretsizdir" dedi.

Başvurular sona eriyor

Öte yandan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular bugün sona eriyor.

Mobilite alanında yenilikçi fikirlere ivme kazandırmayı hedefleyen programa "mobilite" odağında elektrikli araç teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka ve makine öğrenmesi, batarya teknolojileri, fonksiyonel güvenlik, mikro hareketlilik, lojistik ve nesnelerin interneti alanlarında iş fikri olan girişimler başvuru yapabiliyor.

Bilişim Vadisi, mobilite odaklı iş fikirlerini geliştirmeleri adına başlattığı programla, geçen yıl 38 girişimcinin projesini ilerletmesine katkı sağladı.

Mobilite Hızlandırma Programı'na 3 yıl içerisinde binin üzerinde girişimci başvurdu. Program, 120'yi aşkın girişimciye mentörlük, eğitim, seminer ve yatırım fonlarından faydalanma imkanı sunuyor.