Bakan Kacır: Türkiye yüksek teknolojide devler ligine taşınacak

"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, 5 yılda sanayi ve teknolojide atacakları adımlara rehberlik edecek strateji belgesi ve 19 büyük ölçekli yatırımın Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Son 22 yılda imalat sanayisi yatırımları için 78 bin 493 teşvik belgesi düzenlediklerine işaret eden Kacır, "8,9 trilyon lira sabit yatırımın ve 2 milyon 900 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. 81 ilimizin tamamını yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla buluşturduk. Savunma sanayi, elektrikli araç ve batarya imalatı gibi stratejik sektörlerde 41 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip 65 proje bu desteklerimizden yararlanıyor. Başarıyla büyüyen ekonomimizin yapısal dönüşümünü sağlayacak bu yatırımlar tamamlandığında 57 bin istihdam sağlanacak, yıllık 30 milyar dolar ihracat gerçekleşecek." dedi.

"53 binden fazla Togg yollarda"

Kacır, Togg ile elektrikli ve akıllı araç devrimini yakaladıklarına dikkati çekerek, "Bugün 53 binden fazla Togg yollarda. Otomotiv sektörünün yeni mobilite ekosistemine dönüşümünde ülkemizi liderliğe taşımadaki kararlılığımız, birçok küresel markanın yeni nesil araç üretim yatırımlarını Türkiye'ye kazandırıyor." diye konuştu.

Teknoloji girişimciliğini, Türkiye'yi dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşıyacak esaslı dönüşümün itici gücü gördüklerini belirten Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde Avrupa'nın parlayan yıldızı olarak tarif edildiğini aktardı. Kacır, ülkenin milyar dolar değerlemeyi aşan 7 Turcorn'u olduğunu söyledi.

Sanayi altyapılarını yüksek teknolojili üretimde yeni kapasite ve kabiliyetlerle taçlandıracak programları devreye aldıklarına işaret eden Kacır, tarihin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 ile 7 ana sektörde ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırdıklarını anımsattı.

"Sanayi ve teknoloji tarihimizde yeni bir sayfa açacak"

Kacır, Türkiye'yi yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin küresel merkezi konumuna taşıyacak adımların neticesini aldıklarını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün savunma sanayisinden katma değerli maden ve metal işlemeye, yeni nesil otomotivden sağlık teknolojilerine, güneş enerjisinden petrokimyaya geniş bir yelpazede 9,3 milyar dolar yatırım büyüklüğüne sahip 19 yeni yatırımı ilan ediyoruz. Samsun'dan Kırıkkale'ye, Edirne'den Sivas'a, Kayseri'den Mardin'e ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek bu yatırımlar 20 binden fazla nitelikli istihdam oluşturacak, cari dengemize yıllık 12,4 milyar dolar katkı sağlayacak. Güneş hücresi, kan plazması fraksiyonasyonu, hava savunma, füze ve radar sistemleri, yeni nesil elektrikli araçlar, eğitim ve hafif kara taarruz uçağı gibi stratejik başlıklarda kazandıracağı üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetleriyle sanayi ve teknoloji tarihimizde yeni bir sayfa açacak."

Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvesi olarak gördükleri bu başarılarla yetinmeyeceklerini bildiren Kacır, "Bizler için vakit, teknolojinin her alanında yerli ve milli üretim kapasitesi tesis etmiş, bilimde, sanayi ve teknolojide öncü Türkiye'yi inşa etme vaktidir. Ülkemizin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını kazanması, uzun soluklu stratejilerle kamu kurumlarımızın, iş dünyamızın ve akademimizin birlikte çalışmasıyla mümkündür." ifadesini kullandı.

"İşletmelerimizin dijital ekonomiye entegrasyonunu hızlandırıyoruz"

Kacır, 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'ni 5 ana sütun üzerine inşa ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yüksek teknoloji, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, küresel entegrasyon ve yapısal dönüşüm olarak tanımladığımız 5 ana amaca ulaşmamızı mümkün kılacak 100 strateji ve vizyonumuzu somutlaştıran 20 makro hedef tanımladık. Bizi hedeflerimize taşıyacak öncelikli program ve projeleri belirledik. Milli Teknoloji Hamlemizi gerçekleştirme yolunda seferberlik çağrısı niteliğindeki 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgemiz ile önümüzdeki 5 yılda nükleer reaktörlerden kuantum teknolojilerine, yarı iletkenlerden yapay zekaya birçok alanda atacağımız adımlar ülkemizi yüksek teknolojide devler ligine taşıyacak. Fiber iletişim, 5G ve ötesi haberleşme ve bulut bilişim altyapı yatırımlarıyla, yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla, robotik sistemlerle işletmelerimizin dijital ekonomiye entegrasyonunu hızlandırıyoruz. Bu süreç, mevcut işgücümüzün kabiliyetlerini dönüştürürken, dijital yetkinlikleriyle TEKNOFEST kuşağının ülke kalkınmasına hızla katıldığı bir dönem olacak."

"5 yıla güçlü şekilde adım atıyoruz"

Kuracakları yeni kalkınma ve ticaret koridorları ile kazan-kazan ilkesine dayanan ittifakların, Türkiye'nin küresel pazarlara entegrasyonunu pekiştireceğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimizin verimlilik ve ölçek büyütmede ihtiyaçlarını adresleyen adımlar, yerel potansiyeli harekete geçirecek programlar, imalat sanayimizi daha dirençli ve rekabetçi bir yapıya kavuşturacak. Kalkınma ve yatırım finansmanı kaynaklarını çeşitlendirecek uygulamalar, girişimcilerimizin önünü açacak, sürdürülebilir büyümenin altyapısını daha da sağlamlaştıracak. Ulusal Sanayi Alanları Master Planı'yla, sanayimizin afet riski yüksek bölgelerden güvenli alanlara taşınma süreci hızlanacak. Kuracağımız sanayi ve teknoloji kolejleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mize, Anadolu şehirlerimizde önemli katkılar sunacak. Sanayi ve teknolojide büyük bir atılıma imza atacağımız 5 yıla hazırlıklı ve güçlü şekilde adım atıyoruz."