Yapay zeka ile 'doğrulama' akımı: Grok bu doğru mu?

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alıp adını X olarak değiştirmesinin ardından sosyal medya platformuna gelen en önemli yeniliklerden biri de Grok isimli asistan oldu. Yapay zeka destekli bu sistem farklı kabiliyetlerinin yanı sıra kullanıcılardan gelen sorulara da yanıt vermesiyle öne çıkıyor.

İlk dönemlerde videoda çalan bir şarkıyı ya da paylaşılan sahnenin hangi filme ait olduğunu bulmak gibi amaçlar için kullanılan Grok, son dönemlerdeyse siyasetten ekonomiye, askeri meselelerden spor ve magazine kadar çok farklı alanlarda adeta bir ‘doğrulama merkezi’ gibi kabul ediliyor.

Grok’a yöneltilen soruların hem sayısı hem de çeşitliliği bir hayli arttı. Doğrular elbette daha fazla ama kimi hatalı cevaplar Grok’un güvenilirliğine gölge düşürüyor. Burada asıl soru, Grok’un gerçekten de böyle bir misyonu olup olmadığı? Ayrıca verilen muhtemel yanlış cevapların topluma nasıl yansıyacağı da bir diğer mesele.

[X'teki en büyük değişimlerden biri de Grok'un sisteme entegre edilmesi oldu.]

Son dönemlerde Grok’a ilgili giderek arttı

ADEO Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, ülkemizde siber dünyayı ve benzer alanlardaki gelişmeleri çok yakından takip eden isimlerden.

Grok’un yanıtları meselesine gelmeden önce konuya yabancı olanlar için kısa bir çerçeve çiziyor. En temel haliyle Grok’u ‘yapay zekaya sahip sohbet robotu’ olarak tanımlıyor. Elon Musk’ın Twitter’ı satın alıp ismini X olarak değişmesinin ardından hayatımıza giren yeniliklerden biri olduğunu anlatıyor.

Grok’un ilk çıktığı dönemlerde çok da popüler olmadığı bilgisini de paylaşıyor Çahmutoğlu. Ancak bir süre sonra profil görselleştirme, haber analizi ve diğer bazı özelliklerin gelmesinin ardından kullanıcı sayısının dünya çapında bir hayli artığını kaydediyor.

“Yapay zekanın yanıtları ‘doğru’ kabul ediliyor”

Küresel ilgiyle paralel olarak Grok’un Türkiye’de de ciddi şekilde kullanılmaya başlandığını ifade ediyor Ersin Çahmuoğlu. X üzerindeki paylaşımlar incelendiğinde yorum kısmına en çok yazılan yanıtlardan birinin ‘Grok bu doğru mu?’ mesajı olduğuna dikkat çekiyor.

Türk kullanıcıların Grok’a doğrulama amaçlı danıştığı bir vaka. Ancak burada asıl sorun soru sormakta değil. “Grok’un X hesabını etiketleyerek soru sorulabilen kullanıcılar, yapay zeka tarafından verilen yanıtları doğru kabul ediyor. İşin tehlikeli kısmı tam da bu.” diyor Çahmutoğlu.

Grok’un yapay zeka robotu olarak her şeyi bilemeyeceğinin altını çiziyor ve “Zaten kimi yanıtlarda hatalar oluyor. Ama Türkiye’de bu mesele adeta bir akıma dönüştü. Ülkemizde güncel bir siyasi meseleyi hatta son dakika haberini dahi Grok’a doğrulama gereksinimi duyanlar var. Grok’un amacı bu değil.” ifadesini kullanıyor.

[Türkiye'deki X kullanıcıları Grok'a 'Bu doğru mu?' sorusunu sıkça yönlendiriyor.]

“Grok her şeyi doğru bilemez”

Tam da bu noktada Grok’un bir teyit hattı gibi kullanılması hususu öne çıkıyor. Ersin Çahmutoğlu özellikle toplumsal olaylara ilişkin sorulara verilecek yanlış yanıtların ciddi sorunları beraberinde getirebileceği uyarısında bulunuyor.

Grok’un bir teyit hattı gibi kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Başta da belirttiğimiz gibi Grok bir yapay zeka sohbet robotu… Evet bazı durumlarda, özellikle yaygın hale gelmiş kimi iddia ve haber değeri taşıyan gelişmeleri analiz etmek adına kullanışlı olabilir. Fakat bu her şeyi doğru bileceğine dair bir inanç gerçeği yansıtmıyor.

İlerleyen zamanlarda Grok’a bir teyit mekanizması özelliği eklenirse belki o zaman daha doğru paylaşımlar öne çıkabilir. Ancak o zaman dahi farklı kaynaklardan da doğrulama yapmak gerekir. Çünkü sosyal medyada çoklu karşılaştırma yaklaşımı her zaman ve her durumda daha doğru sonuçlar verir.

Bu noktada kullanıcıların bir hususu kesinlikle unutmaması gerek… Özellikle toplumun büyük çoğunluğunu ilgilendiren ya da belli grupları tetikleyebilecek kimi bilgi ya da haberleri Grok’a sormak ve onun vereceği cevabı kesin doğru kabul etmek ciddi riskleri beraberinde getirebilir.

Sosyal medyada önünüze düşen bir son dakika haberini Grok’a sormak yerine daha güvenilir olan basın kuruluşlarına ya da birincil kaynaklara bakmamız daha uygun olur. Grok’un Türkiye’de de amacına uygun şekilde kullanılabilmesi için sosyal medyada bir farkındalık oluşması şart.”