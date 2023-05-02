ASELSAN'ın TEKNOFEST ödülleri sahiplerini buldu

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te bilime ve teknolojiye meraklı genç beyinleri iki yarışmayla buluşturdu.

TEKNOFEST 2023 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, farklı zorluk seviyesinde parkurlarla iki kategoride İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Olimpik Yüzme Havuzu'nda ASELSAN yürütücülüğünde yapıldı.

Toplam 1401 başvurunun geldiği yarışmada 44 takım sırasıyla ön tasarım, kritik tasarım ve su altında görev gösterimi videosu aşamalarını geçerek finalist olmaya hak kazandı. Kritik tasarım safhasını geçen 57 yarışmacı takıma toplam 777 bin liralık destek sağlandı.

Temel kategoride finale kalan takımlar su altı hokeyi ve su altı montajını içeren uzaktan kontrollü görevlerin yanında, otonom görev olan renk tespiti ve konumlanma görev parkurlarında yarıştı. İleri kategorideki takımlar tamamen otonom görevler olacak şekilde renk tespiti ve konumlanma, hedef tespiti ve geçişi ile hedef tespiti ve imhası parkurlarında görev yaptı.

Bu kategoride birinci ARUNA (Mersin Özel Toros Fen Lisesi) 100 bin lira, ikinci ALESTA (Adana Fen Lisesi) 80 bin lira, üçüncü ARAL UWV (Afyonkarahisar Özel Aral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) 60 bin lira ödül aldı.

İleri kategoride ise birinci TAUV (İstanbul Türk-Alman Üniversitesi) 130 bin lira, ikinci KAPSÜL YAZGİT BARBAROV (Konya Teknik Üniversitesi ve Kapsül Teknoloji Platformu) 100 bin lira, üçüncü CALROV (Cağaloğlu Anadolu Lisesi) 70 bin lira para ödülünün sahibi oldu.

Aynı kategoride MEZAMORTA (Aksaray Gençlik Merkezi) En Özgün Tasarım, ALESTA (Adana Fen Lisesi) En Özgün Yazılım, HYDROTECH (İstanbul Nun Okulları) En İyi Takım Ruhu ödüllerini adı.

İleri kategoride ise TITANS (Kocaeli Üniversitesi) En Özgün Tasarım, TAUV (İstanbul Türk-Alman Üniversitesi) En Özgün Yazılım, TOROS AUV ROBOTICS (Mersin Toros Üniversitesi) En İyi Takım Ruhu ödüllerine hak kazandı.

Yapay zekada 33 takım yarıştı

2018 yılından bu yana düzenlenen Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması ise bu yıl ASELSAN, Cezeri ve TÜBİTAK BİLGEM paydaşlığında gerçekleştirildi. TEKNOFEST 2023'te yarışmaya gelen toplam 1163 başvurudan ön tasarım raporu, kritik tasarım raporu ve çevrim içi yarışma simülasyonu adımlarını başarıyla tamamlayan 33 takım yarışmaya hak kazandı.

Yarışma, geleceğin teknolojileri arasında bulunan insansız hava araçlarından kaydedilen video görüntülerinde yer alan insan, araç, iniş alanları ve park alanlarının otomatik tespitini konu aldı.

Takımlar, 4 oturumdan oluşan yarışmada, kıyasıya rekabet ederek birincilik ipini göğüslemek için çaba harcadı. Her oturum sonunda yarışmaların geliştirdiği yöntemin nesneleri tespit etme başarısı ölçüldü.

Yarışmada Gaiatech, Codent, Foresightech takımları ilk üçte yer aldı. Birinci olan Gaiatech'e 100 bin lira, ikinci Codent'e 80 bin lira ve üçüncü Foresightech'e 60 bin lira ödül verildi. Jürilerin ortak oyuyla Tosçelik HSM takımı "En İyi Takım Ruhu" ödülünün sahibi oldu.

TEKNOFEST'te derece alan takımlar için festivalin son günü ödül töreni düzenlendi. İnsansız Su Altı Sistemleri ile Ulaşımda Yapay Zeka yarışmalarında dereceye giren takımlara ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar takdim etti.

"Geleceğimizin teknolojik dönüşümünü gençlerimizle sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, İnsansız Su Altı Sistemleri ve Ulaşımda Yapay Zeka yarışmalarında gençlerin kıyasıya rekabetinin Türkiye'nin geleceğine yönelik umutları artırdığını bildirdi.

TEKNOFEST 2023'e akın eden binlerce gençle buluşmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"ASELSAN olarak geleceğin mühendisleri, pilotları ve uzay bilimcilerinin iki ayrı yarışmamızda sergilediği performans bizi gururlandırdı. Mavi vatanın korunmasında su üstü kadar su altının da kritik önemde olduğu günümüzde gençlerimizin, ülkemizin teknolojik gelişiminde pay sahibi olacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimizin gözünde Türkiye'nin bağımsız teknolojilerini ve parlak yarınlarımızı görmenin heyecanını yaşadık. Birbirinden güzel fikirlerin kıyasıya rekabet ettiği her iki yarışmamıza toplam 2 bin 564 başvuru geldi. Onların azmi, çalışkanlığı, kararlılığı ve teknolojiye merakı, ASELSAN olarak bize, yeni milli projeleri hayata geçirmek için daha büyük güç verdi. Bu anlamda gençlerimizin birebir teknolojiye dokunmasının, inovasyonu anlamasının değerinin paha biçilemez olduğunu düşünüyorum. Onların hayalini gerçeğe dönüştürmek için durmadan yeni projeler üretmeye, savunma sanayisine katma değer yaratmaya, milli teknolojiyi üst noktalara taşımaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teknolojik dönüşümünü gençlerimizle sağlayacağız."