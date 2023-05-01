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Dünya
AA 01.05.2023 14:10

Legolardan yapılan bio yazıcıyla deri hücreleri üretildi

İngiltere'de Cardiff Üniversitesi'ndeki bilim insanları, normalde maliyeti çok yüksek olan bio yazıcıyı legolardan yaparak deri hücreleri üretti.

Legolardan yapılan bio yazıcıyla deri hücreleri üretildi

Sadece çocuklar değil, büyükler için de hayal dünyalarının kapısını aralayan, onlara tasarlama ve bir şeyler üretme imkanı veren oyuncak yapı blokları Legolar, şimdi de bilimin hizmetinde.

İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yapı bloklarını kullanarak biyo yazıcı üretti.

Özellikle genetikte kullanılan biyo malzemelerin doğal dokularını taklit ederek deneyleri mümkün kılan ve tıp dünyasında umut olarak görülen biyo yazıcıların maliyetleri normalde çok yüksek..

Dolayısıyla dünya genelinde çoğu araştırma ekibinin bu cihazlara sahip olabilecek bütçesi bulunmuyor.

Ancak yapı bloklarından imal edilen biyo yazıcı nispeten düşük maliyetli.

Bilim insanlarının legolarla tasarladığı bu üç boyutlu biyo yazıcı, insan dokusu örnekleri oluşturabiliyor.

Bilim insanları henüz gelişim aşamasındaki biyo yazıcıyı geliştirerek, tam ölçekli bir modele çevirmeyi hedefliyor.  

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