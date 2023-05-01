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Dünya
AA 01.05.2023 14:00

İsveç'te Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

İsveç'te, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

İsveç'te Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Başkent Stockholm'de bulunan Stockholm (Alvsjö) Fuarı alanında sandıklar kuruldu.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, İsveç'te kayıtlı 42 bin 800 seçmen, 7 Mayıs'a kadar oylarını Stockholm Fuarı alanında kurulan sandıklarda kullanabilecek.

Yerel saatle 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 21.00'e kadar sürecek. Sandıkların kurulduğu binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Seçmenler sabah saatlerinde oy kullanılacak alanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, sabah saatlerinde vatandaşların oy kullanmaya büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Büyükelçi Tezel, "Sağlıklı bir şekilde vatandaşlar oyunu kullanmaya başladı. İlk gün nedeniyle yoğun ilgiden dolayı vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların oy kullanma işlemi pazar gününe kadar devam edecek." dedi.

Stockholm'de ilk oyu 1 numaralı sandıkta kullanan Hasan Özdemir, AA muhabirine, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Özdemir, "İşe gitmeden vatandaşlık görevimi yapmak için ilk işim buraya gelmek oldu. Kullandığım oy Türkiye için hayırlı olur inşallah." ifadelerini kullandı.

İsveç'teki seçmenler, 7 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek. Vatandaşlar, seçimlerin ikinci tura kalması halinde 20-24 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.

İsveç'teki Türkler, Türkiye'deki seçimler için 6'ncı defa sandık başına gidiyor.

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