ASELSAN, eklemeli imalat amaçlı 3 boyutlu yazıcıların geliştirilip üretilmesinde önemli bir kabiliyeti ülkeye kazandırmaya hazırlanıyor.

Eklemeli imalat amaçlı 3 boyutlu yazıcıların en kritik bileşeni olan elektron tabancasıyla yakalanan başarı, savunma ve havacılık alanında kullanılabilecek yerli ve milli 3 boyutlu yazıcı geliştirme çalışmalarında önemli bir aşamanın daha geçilmesini sağladı.

Testlerde 4,32 kilovat güce sahip elektron demeti, vakum altında bulunan 2 santimetre kalınlığında bakır test plakasına çarptırıldı. 10 saniyelik süre boyunca açık tutulan elektron demeti bakır levhada yaklaşık 1,5 milimetre çapta eriyik havuzu oluşturdu.

Daha yüksek voltaj değerlerinde elektron demeti çıkarmak için ark oluşumunu önleyecek bir korona halkası tasarlanıp üretildi. Korona halkası ile demet çıkarma testi gerçekleştirildi. Tasarlanan parça ark oluşumunu önleme konusunda başarılı bir sonuç sağlayarak hedeflenen 90 kilovolt voltaj değerlerine çıkılmasını sağladı. 90 kilovolt voltaj ve 10 miliamper akım değerlerine sahip elektron demeti 1,2 milimetre kalınlığında alüminyum plakaya çarptırılarak plakada 1 santim genişliğinde delik oluşturdu.

Çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden elektron tabancası prototipi, bu yıl içinde bir sonraki aşama olan "elektron demeti ile metal tozu etkileşim deneyleri" için kullanıma hazır hale getirilecek.

3 boyutlu yazıcıyla çok boyutlu fayda

Katmanlı imalat teknolojileriyle birlikte mühendisler, imalat kaynaklı kısıtların ortadan kalkmasıyla tasarımlarını kısa sürede hayata geçirebiliyor, daha hafif ve karmaşık parçalar üretebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Stratejik Planı’nda "Savunma ve Güvenlik Teknolojilerinde Yetkinlik Kazanmak" amacı kapsamında belirtilen uçak, helikopter, füze, insansız hava aracı, uydu, jet motoru yurt içi geliştirme projelerinde özellikle kritik ve maliyetli metal parçalarda katmanlı imalat teknolojilerinin kullanılmasıyla performans, maliyet ve rekabet avantajı sağlanabilecek.

Ayrıca havacılık bakım faaliyetlerinde de katmanlı imalat teknolojileri kullanılabilecek. Bakım kuruluşlarının zayıf noktası olan tamir süreçlerinde gerekli tamir malzemeleri katmanlı imalat yöntemi sayesinde kolaylıkla tasarlanarak uçak üzerinde kullanılabilecek. Böylelikle tamirlerde daha hızlı çözümler üretilirken kuruluş envanterinde yüksek miktarlı tamir malzemesi tutulmayacak, depolama maliyetleri önemli ölçüde azalacak.