Dünya genelinde alışverişlerde kredi kartı kullanımı her geçen gün artıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma kredi kartı kullanımının olumsuz bir etkisini ortaya koydu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde yapılan çalışmaya göre, kredi kartı harcamaları beyinde, bağımlılık yapan uyuşturucu maddelerle aynı kimyasal reaksiyonu tetikliyor.

Çalışmada, kişilerin kredi kartı ve fiziki para kullanımında insan beyninin nasıl etkilendiğine odaklanıldı.

Kredi kartı ve fiziki para kullanımı arasındaki farklar değerlendirildi.

Fiziki para kullanıldığında beyindeki ödül merkezinin uyarılmadığı görüldü.

Kredi kartı kullanımında ise aynı merkezin etkilendiği fark edildi. Bilim insanları kredi kartı kullanımında masraf ne olursa olsun kişinin maliyetleri yeteri kadar düşünemediğini, bunun da daha fazla harcamaya neden olduğunu keşfetti.

Çalışma, kartların kullanıldığı alanlara göre harcama yapma isteklerinin değiştiğini de ortaya koydu.

Örneğin tüketiciler restoranlarda ya da otellerde, benzin istasyonlarına göre kredi kartı ile daha fazla harcama yapıyor.