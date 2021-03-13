Yerli koronavirüs aşıları için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’de denenen yenilikçi aşılardan biri de VLP yani virüs benzeri parçacıklara dayanan aşı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi'nde geliştirilen aşı, klinik aşamaya geçmeye hazır. İnsanlı deneylere geçilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan onay bekleniyor.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsü Laboratuvarında koronavirüse karşı aşı çalışmaları yapılıyor. Aşı, virüs benzeri parçacık yöntemiyle geliştirildi.

Tesis 50 milyon doz aşı üretim kapasitesine sahip

Koronavirüs, aşı için geleneksel yöntemle inaktive ediliyor. Elde edilen virüs benzeri parçacıklara dayanan aşı, canlıda bağışıklık sistemini uyarıyor. Hayvan testleri tamamlanan aşı insanlı deneylere hazır hale getirildi. Çalışmaların titizlikle yürütüldüğü laboratuvar, yılda 50 milyon doz aşı üretim kapasitesine sahip.

"Onay alındığı an çalışmalara başlanmış olacak"

Konuya ilişkin konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Henüz dünyada insanda klinik çalışmaları tamamlanmış kullanılan bir VLP virüs benzeri parçacık aşısı yok. Arkadaşlarımız hocalarımız kıymetli bir şekilde çalışmayı başlattılar. Gebze'deki tesisimizde bunun klinik için klinik aşama için üretimleri CNP dediğimiz güvenilir koşullarda üretimi yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nda onayı verecek kuruma teslim edildi. Şu an insanda çalışmaların başlanması için tüm hazırlıklar tamam. Sağlık Bakanlığı'ndan onay alındığı an çalışmalara başlanmış olacak." dedi.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Faruk Ölge