NASA'nın internet sitesindeki habere göre, gök bilimciler, "GJ 1132 b" ismi verilen öte gezegenin Dünya ile benzer bir yoğunluğa, boyuta ve yaşa sahip olduğunu düşündüklerini duyurdu.

Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, gezegende volkanik bir aktivitenin olduğunu söyledi.

Asıl atmosferin gezegenin erimiş magma tabakası tarafından emildiğini ve yeni bir atmosferin volkan tarafından yavaş yavaş serbest bırakıldığını açıkladı.

Yeni atmosfer birçok açıdan zengin

Bilim insanlarına göre oluşan yeni atmosfer; hidrojen, hidrojen siyanür, metan ve amonyak bakımından zengin.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.