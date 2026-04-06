AA 06.04.2026 01:19

Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
[Fotograf: AA]

Eskişehir-Ankara kara yolunun Yeniköy Mahallesi mevkisinde, Ali G. idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek Fatih A. yönetimindeki  otomobille çarpıtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ali G. ile yanında bulunan Mevlüt S. ve diğer otomobilin sürücüsü Fatih A. ile babası Hasan A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobillerde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yaralılar ise sağlık ekiplerince hastanede tedavi altına alındı.

