AA 05.04.2026 21:01

Adana'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar zarar gördü.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Araçta mahsur kalanlar botla kurtarıldı

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Selçuk Özcan yönetimindeki bir pikap, sokakta biriken yağmur suyunun ortasında kalarak arızalandı.

Sürücü ve yanında yolcu konumundaki kişi aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, aracın tavanındaki iki kişiyi botla kurtardı.

Sürücü Özcan, ana yolda trafik sıkışık olduğu için ara yola girerek yoluna devam etmek istediğini bu sırada sokakta biriken suyun ortasında aracın arızalandığını belirtti.

Aracın çalıştığı firmaya ait olduğunu ifade eden Özcan, "Patronlarıma ne diyeceğimi bilmiyorum. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) sorumsuzluğu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Mahalle sakinlerinden Halime Şan ise su birikintisinin meydana geldiği sokakta yaklaşık 45 yıldır ikamet ettiğini, her yoğun yağışta evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü ifade ederek soruna çözüm bulunmasını istedi.

Apartmanın istinat duvarı devrildi

Öte yandan, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı devrildi.

Aynı bölgede birçok sokağın birleştiği eğimli yolda yaklaşık yarım metrenin üzerinde dolu birikintisi oluştu.

Burada bir minibüs de yağmur suyuyla sürüklenerek zarar gördü. Aracın sürücüsü Ahmet Çiçek, aracını temizlemek için yol kenarına park ettiği sırada sağanak ve dolu yağışının başladığını ve bu sırada aracının sürüklenerek zarar gördüğünü ifade etti.

Belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Sıradaki Haber
İzmir Ödemiş'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
SON HABERLER
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
00:32
İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
