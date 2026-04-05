Suç içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle yakalanan 16 zanlı tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Telegram" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden, kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan 17 şüpheli "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği 5'i 18 yaşından küçük 16 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, 1 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Soruşturma kapsamında emniyette işlemleri devam eden 20 şüphelinin yarın Bakırköy Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.