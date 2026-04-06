Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, ABD Başkanı Trump'ın ifadelerini eleştirdi

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın, söz konusu ifadesi nedeniyle Kongre’ye şikayet edildiği belirtilirken, ayrıca İran’a yönelik saldırıların durdurulması istendi.

ABD’deki Müslümanların çatı örgütlerinden CAIR, Trump’ın "İslam dinini alaya alan ve İran’ın sivil altyapısını hedef alan" açıklamalarının ardından, Kongre’yi yeniden toplanmaya ve İran’a yönelik savaşı sona erdirmek için harekete geçmeye çağırdı.

CAIR'ın açıklamasında, "Başkan Trump’ın İslam’la alaycı bir şekilde dalga geçmesi ve İran’daki sivil altyapıya saldırma tehditleri, pervasız, tehlikeli ve insan hayatına kayıtsızlık ile dini inançlara saygısızlık gösteren bir zihniyetin göstergesidir." denildi.

Trump’ın söz konusu ifadesinin, hem ABD’de hem de diğer ülkelerde Müslümanları diğer insanlardan daha düşük gören İslam karşıtı "uzun süreli bir söylem ve politika zincirinin" sonucu olduğu kaydedilerek, ABD Kongresi'nin göreve çağrıldığı açıklamada, "Şiddet tehditleri bağlamında ‘Allah’a şükür’ ifadesinin gelişigüzel kullanımı, dini dili silah olarak kullanma ve aynı zamanda İslam’ı ve takipçilerini aşağılama konusunda rahatsız edici bir istekliliği yansıtıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Trump, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Nisan’ın İran’da "Enerji Santrali ve Köprü Günü" olacağını belirterek, Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı’nı açması çağrısında bulundu, aksi takdirde İran’ın ağır sonuçlarla karşılaşacağını savundu.

Trump, paylaşımında ayrıca "Allah’a şükür" ifadesini kullandı.

CAIR geçen hafta da Trump'ın İran'ı "taş devrine geri döndürmek" için bombalama tehdidinin "Müslüman karşıtı, ırkçı ve insanlık dışı" olduğuna dair açıklamada bulunmuştu.