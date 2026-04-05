AA 05.04.2026 23:39

İran füzesi İsrail'in Hayfa kentinde binaya isabet etti: 4 yaralı

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran kısa bir süre önce İsrail'in kuzey bölgelerini hedef alan misilleme yaptı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre, İran füzesinin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet kaydetmesi nedeniyle biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yedioth Ahronot gazetesi, İran'dan atılan füzenin bir binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı. İran füzesinin isabet etmesinin ardından gaz tüpünün patlaması neticesinde olay yerinde yangın çıktığı da kaydedildi.

İsrail itfaiyesi ise binanın tamamen çökme riski bulunduğunu ve içeride mahsur kalanlar olabileceğini duyurdu.​​​​​​​

İsrail Polis Komiseri Danny Levy ise basına yaptığı açıklamada, İran füzesinin doğrudan isabet ettiği bölgede 4 İsrailliden hala haber alınamadığını, enkaz altında kalmış olabileceklerini açıkladı.

Levy, enkaz altında mahsur kaldığı düşünülen 4 İsrailliyi arama çalışmalarının ekipler tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Binaya isabet eden füze başlığının çarpma anında patlamamış olabileceğini söyleyen Levy, patlama ihtimaline karşı yandaki civardaki binaların tahliye edildiğini söyledi.

07:04
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
06:57
Tekirdağ'da faciadan dönüldü: Araç uçurumdan denize düştü
06:34
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
