Dünya
AA 05.04.2026 17:22

Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında can kaybı 1461'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 39 artarak 1461'e, yaralı sayısının ise 4 bin 430'a çıktığını duyurdu.

İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1461'e, yaralı sayısının ise 4 bin 430'a yükseldiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin 129'unun çocuk, 97'sinin kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 54 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 145 sağlık personelinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1422'ye çıktığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

