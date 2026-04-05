AA 05.04.2026 19:35

İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, Hürmüz Boğazı’nın "İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra açılacağını" belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, sosyal medyadan, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.

Tabatabai, Hürmüz Boğazı’nın, "İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine de işaret eden İranlı yetkili, "Trump'ın öfke ve çaresizlik sebebiyle saçmaladığını" ifade etti.

