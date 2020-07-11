TikTok hakkındaki e-postanın gönderilmesinden birkaç saat sonra Amazon sözcülüğünden yapılan açıklamada, ''Bu sabah çalışanlara gönderilen e-posta yanlışlıkla paylaşılmıştır'' denildi. Açıklamada, Amazon'un TikTok konusundaki yaklaşımında şu an herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Şirket tarafından çalışanlara gönderilen ilk e-postada, "Güvenlik nedeniyle Amazon e-postasına erişim sağlanan telefonlarda TikTok kullanılmasına artık izin verilmeyecektir. Eğer e-postanıza erişim sağlamak istiyorsanız, TikTok'u silmelisiniz" sözüne yer verilmişti.

Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulaması hakkında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da salı günü, TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

ABD'de ve dünya çapında 800 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor.

Çok sayıda ABD'li uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.