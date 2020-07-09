Haber Giriş: Kaynak: AA
Dans eden robotlar Japon beyzbol maçında seyircilerin yerini aldı
Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle taraftarlar stadyuma alınmayınca, Japon beyzbol takımı Fukuoka SoftBank Hawks yaratıcı bir çözüm buldu. Seyircilerin yerini robotlar aldı.
Geçtiğimiz gün Fukuoka SoftBank Hawks ile Rakuten Eagles Nippon Profesyonel Beyzbol (NPB) maçında karşı karşıya geldi.
Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle maç seyircisiz oynandı ancak onların yerine robotlar yer aldı.
SoftBank'ın insansı robotu pepper ve Boston Dynamics'in robotu spotlardan oluşan 20 robotlu ekip tezahürat ve danslarıyla oyunculara destek oldu.
Bazı robotlar Hawks şapkaları giydiler ve takımı destekleyen bayraklar salladılar.
Sosyal medya kullanıcıları ise robot fanlara farklı tepkiler verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı yaşananları distopyaya benzetirken, bir diğer kullanıcı, "delicesine güzel" yorumunu yaptı.
Etiketler: insansı robot Fukuoka SoftBank Hawks Dans eden robotSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 13:02
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