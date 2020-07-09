Geçtiğimiz gün Fukuoka SoftBank Hawks ile Rakuten Eagles Nippon Profesyonel Beyzbol (NPB) maçında karşı karşıya geldi.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle maç seyircisiz oynandı ancak onların yerine robotlar yer aldı.

SoftBank'ın insansı robotu pepper ve Boston Dynamics'in robotu spotlardan oluşan 20 robotlu ekip tezahürat ve danslarıyla oyunculara destek oldu.

Bazı robotlar Hawks şapkaları giydiler ve takımı destekleyen bayraklar salladılar.

Sosyal medya kullanıcıları ise robot fanlara farklı tepkiler verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı yaşananları distopyaya benzetirken, bir diğer kullanıcı, "delicesine güzel" yorumunu yaptı.