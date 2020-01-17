Gözetleme yapıyor, üzerine takılan farklı silahlarla atış yapabiliyor ve hedefi 12'den vuruyor. Alperen Gözcü, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği ile proje kazanmış bir ürün.

Kablosuz kumanda modülüyle, dünyada ilk ve tek.

Savunma Firması Genel Müdürü İbrahim Yıldırım:

"Askerlerin kendi tüfeklerini bağlayıp uzaktan kumanda modülü ile bir yerden atış yaparak her türlü tehlikeden korunmasına yönelik geliştirdiğimiz bir ürün."

Her türlü silah Alperen Gözcü'ye bağlanabiliyor

Alperen Gözcü, en fazla tehlikeye maruz kaldığı açık alanda, Mehmetçiğin gözü olacak.

İbrahim Yıldırım:

"İntikallerde, nöbet kulelerinde askerler kendileri birebir açıkta değil de silahlarını bu platforma koyup kablosuz kumanda modülüyle gözetleme yaparak görev ifa edebiliyorlar."

Ürünün hafif ve taşınabilir olması da avantaj. Alperen Gözcü Evrensel Atış İstasyonu her türlü hareketli unsurdan atış yaptırabilme özelliği ile de dikkat çekiyor.

Burada da kilit unsur, evrensel silah bağlantı podu. Bu pod sayesinde menşei ne olursa olsun, ateşli ve ateşsiz her türlü silah Alperen Gözcü'ye bağlanabiliyor. Sonrasında bu silahlar, uzaktan kumandayla kontrol edilebilir hale geliyor.

Gelen talepler doğrultusunda piyasaya sunulacak

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz:

"Teknokent mentorlerinin, danışmanlarının, Antalya Teknokent'in uzmanlarının ve Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerinin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bir ürün."

Testleri ve AR-GE süreci devam eden Alperen Gözcü, haziran ayında savunma sanayiinde ticarileşecek. Ürün, sivil platformlarda kullanılmak üzere, gelen talepler doğrultusunda piyasaya sunulacak.

Haber: Özlem Pirim

Kamera: Levent Çakır