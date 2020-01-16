Sonuçları "Science Advances" dergisinde yayınlanan araştırma, "Proxima c" ismi verilen bu yeni gezegenin Dünya'dan büyük, Uranüs ve Neptün'den küçük olduğunu ortaya koydu.

Gök bilimcilerin Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Teleskobu ile yaptığı gözlemlerde keşfedilen "Proxima c"nin, yıldızı Proxima Centauri'nin yörüngesindeki turunu 5,2 yılda tamamladığı hesap edildi.

Proxima Centauri'nin yakın yörüngesindeki "Proxima b"nin Dünya'dan yaklaşık bir buçuk kat büyük olduğu ve yıldızı etrafında her 11,2 günde bir tur attığı keşfedilmişti. "Proxima b"de sıcaklığın suyun sıvı halde bulunması için elverişli olduğu ifade edilmişti.

Yeni keşfedilen gezegenin yıldızına konumu dolayısıyla "Proxima c"de eğer su varsa donmuş halde olacağı kaydedildi.

Bilim insanları geçen yıl Dünya'ya en yakın öte gezegen "Proxima b"ye komşu başka bir öte gezegenin varlığına dair kanıtlar bulmuştu.

Dünya'ya 4,24 ışık yılı uzaklıktaki, Erboğa (Centaurus) takım yıldızı içinde yer alan Proxima Centauri yıldızı 1915'te İskoç gök bilimci Robert Innes tarafından keşfedilmişti.

Yıldızı spektrometre (tayfölçer) teleskoplarla inceleyen gök bilimciler 2016 yılında yıldızın yörüngesinde bir öte gezegenin varlığını keşfetmişti. Şimdiye dek keşfedilen Dünya'ya en yakın öte gezegen olan gök cismine "Proxima b" adı verilmişti.

Kaynak: AA