İsrail askerleri El-Halil kentinin güneyindeki Yatta beldesinde Filistinli Hüseyin Muhammed Selame'ye ait evi iş makineleriyle yıktı.

İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiği, evi de ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı ifade edildi.

Evde yaşayan 10 Filistinli, yıkım nedeniyle kış ortasında sokakta kalırken, Selame'ye ait aynı evin geçen yıl da yine benzer gerekçeyle İsrail güçlerince yıkıldığı dile getirildi.

Yıkım sırasında Filistinliler ile İsrail güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandığı kaydedildi.

İsrail güçleri, sadece geçen yıl, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktı.

Kaynak: AA