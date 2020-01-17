Huawei'den yapılan açıklamaya göre, bağımsız değerlendirme kuruluşu GlobalData'nın dünyanın önde gelen firmalarının 5G Radyo Erişim ağı (RAN) ürün portföylerini değerlendirdiği raporda, Huawei aldığı yüksek notlarla öne çıktı.

Huawei'ye İngiltere'den destek geldi

Teknik ölçümler ve analizlerin yanı sıra politik alanda da Huawei'ye İngiltere’den destek geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Vekili Matt Pottinger liderliğindeki Amerikalı delegasyonun İngiltere'nin 5G ağında Huawei teknolojilerini kullanmamaları yönündeki önerinin ardından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (MI5) Başkanı Andrew Parker, Huawei'ye destek mesajları verdi.

"Eğer bir marka eleştiriliyorsa, alternatifi de belirtilmeli"

Johnson, BBC'ye verdiği röportajda, "İngiliz halkı mümkün olan en iyi teknolojiye erişmeyi hak ediyor. Herkes için gigabit düzeyinde geniş band teknolojisini hayata geçirmeyi istiyoruz. Eğer bir marka eleştiriliyorsa, alternatifi de belirtilmeli." ifadelerini kullandı.

İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Andrew Parker da, "Gerçek şu ki 5G'de Huawei'ye ihtiyacımız var. Bu fırsatı kaçırırsak, bu teknolojiye erişmemiz uzun yıllar alabilir. İngiltere'nin Huawei teknolojisini kullanmasının Amerika Birleşik Devletleri ile istihbarat ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmüyoruz." dedi.

Kaynak: AA