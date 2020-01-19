TBMM'de milletvekillerine dağıtılan akıllı ajandalar, eklenecek yeni özellik sayesinde elle yazılan notları metin formatında bilgisayara aktaracak.

"Ağaçların kesilmesini engellemeyi amaçladık"

Akıllı ajanda, gençler tarafından kurulan Outliers Notebook şirketi tarafından geliştirildi.

Outliers Notebook İş Geliştirme ve Satış Müdürü Oya Paktaş, şirketin faaliyetleri ve akıllı ajandaya dair bilgi verdi.

Oya Paktaş, "Ajanda için Malcolm Gladwell'in Outliers isimli kitabından esinlenildi. Outliers 'Çizginin dışında' demek. Biz de çizgi dışı bir ürün yaratmak istedik. Şirketimizin adı da buradan geliyor. Bu ajanda projesiyle ağaçların kesilmesini engellemek ve sıfır atık çalışmalarına katkı sağlamayı amaçladık" dedi.

TBMM'yi ziyaret ederek ajandayı tanıttığını, projenin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a kadar ulaştığını ve beğenildiğini vurgulayan Paktaş, Meclisin sıfır atık çalışmalarını desteklemesi dolayısıyla ajandanın milletvekillerine dağıtılması kararı alındığını söyledi.

10 yıl önceki notlara ulaşılabiliyor

Oya Paktaş, ajandanın karekodlu sayfalarına yazılan notların, ajandanın mobil uygulaması tarafından okutularak bulut sisteminde ömür boyu saklanabileceğini ifade etti. Paktaş, ajandaya yazılan notların, çakmak gibi bir ısı kaynağı yanında, kaleminin arkasındaki silgiyle de silinebildiğine dikkat çekerek, şunları anlattı:

"Ajandaya çok fazla not tutulduysa çakmakla silinebilir. Ajandanın tüm sayfaları dolarsa mikrodalga fırında tümünü silmek de mümkün. Mikrodalga fırın 80 saniye boyunca 60 derecelik sıcaklıkta ve 4'te 3'ü su dolu kupayla çalıştırıldığında ajandanın tüm sayfaları silinebiliyor. Saç kurutma makinesi de aynı işlevi görüyor. Ajandaya yazılan bilgiler kaydedilmeden silindiyse eksi 10 derecede tüm notların geri getirilmesi de mümkün. Kesinlikle notlarınız kaybolmuyor. Ajandayı kullananlara önerimiz, mobil uygulamayla okutarak tüm sayfaları kaydetmeleri. 10 yıl önceki nota ulaşmak isteyenler, ay, yıl ve gün olarak tüm notlara tekrar ulaşabilir."

Oya Paktaş, ajandaya yeni bir özellik daha ekleyecekleri bilgisini vererek, "El yazısı tanıma sistemi geliştirdik. Bu sistem sayesinde elle yazılan notlar tekrar bilgisayara aktarmaya gerek kalmadan, word formatında kaydedilecek" diye konuştu.

"Ajandamız ve kalemimiz tamamen yerli üretim"

Paktaş, çevreci ajandanın doğaya atıldığında da kısa süre içinde çözüldüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ajandamız ve kalemimiz tamamen yerli olarak üretildi. Yurt dışından herhangi bir ürün gelmiyor. Bu ürüne ulaşmak isteyen tüketiciler, internet sitemiz ve Instagram sayfamız üzerinden satın alabilir. Biten kalemler de şirketimizden temin edilebilir. Ajandamızın patenti alınmış durumda."

Kaynak: AA