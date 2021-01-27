Merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Information Technology and Innovation Foundation'ın hazırladığı raporda ABD ve Çin arasında büyük rekabetin yaşandığı yapay zeka alanında, Çin'in aradaki açığı hızla kapatmasına karşın ABD, zirvedeki yerini koruduğu bilgisine yer verildi.

ABD, Çin ve AB'nin yapay zeka alanında ele alındığı raporda, ülkeler belli ölçütler üzerinden puanlanıyor. Buna göre, ABD 44,6 puan ile ilk sırada yer alırken, Çin 32 puanla ikinci, AB ise 23,3 puanla üçüncü oldu.

Yapay zeka yarışında Çin aradaki açığı hızla kapatırken, Avrupa Birliği ise (AB) yarışı iki ülkenin gerisinden sürdürüyor.

Ülkelerin Ar-Ge harcamalrı da dikkat çekiyor

2019 verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede Çin, Ar-Ge harcamasında AB'yi geride bırakırken, Amerikalı yazılım ve bilgisayar şirketleri, 2019'da Çin ve AB'nin toplamından 3 kat fazla para harcadı.

Rapora göre, Çin, ABD'ye olan bağımlılığını azaltma yönünde önemli adımlar attı. Buna karşın yapay zeka sistemlerinde kullanılan çipler konusunda ABD hala lider konumda bulunuyor. Çin ise yapay zeka sistemlerinin gelişmesinin en önemli ihtiyaçlarından olan veri işleme sayısında zirvede bulunuyor.